Parents de mineurs réfugiés : il faut un statut spécifique dans la loi, selon le Médiateur

Quand une telle menace existe, l'enfant demandeur reçoit le statut de réfugié en Belgique. Mais ce n'est plus automatiquement le cas de ses parents. Ceux-ci, s'ils sont arrivés avec lui et veulent rester auprès de leur enfant, sont donc poussés à séjourner dans l'illégalité et à demander une régularisation.

La régularisation est en général accordée, mais la procédure n'offre aucune garantie.

Il y a un an, des organisations avaient tenu une manifestation symbolique devant le cabinet de la secrétaire d'État à l'Égalité des chances Sarah Schlitz pour dénoncer cette nouvelle politique. Le Groupe pour l'abolition des mutilations sexuelles (GAMS) y était aux premières loges, et s'était aussi adressé au secrétaire d'État à l'Asile et la Migration Sammy Mahdi.

Le médiateur fédéral relaye vendredi le même genre de situations que dénoncées alors. Une mère guinéenne s'est ainsi adressée à lui, indique-t-il, sa fille menacée d'excision dans son pays ayant été reconnue réfugiée en Belgique. La mère, quant à elle, a dû passer par une demande de régularisation (article 9bis), ce qui nécessite le paiement d'une redevance (366 euros), la présentation de documents et, dans son cas, a mené à une attente de 8 mois sans droit de séjour ni de travail.

"À notre demande, le CGRA et l'Office des étrangers ont depuis lors mis en place un système d'identification pour traiter ces demandes de régularisation rapidement", notent via communiqué les services du médiateur, Jérôme Aass.