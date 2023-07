Parents d’élèves et enseignants protestent contre la modification du décret Inscription

Pus d’une centaine de parents d’élèves, enfants et enseignants du nord-ouest de la capitale se sont rassemblés samedi devant le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles à l’appel du collectif Enfants Non Admis pour protester contre le décret Inscription.

Celui-ci organise l’attribution des places en première secondaire dans les écoles de la FWB. L’évaluation d’une demande se fait en fonction d’un "indice composite", c’est-à-dire une série de critères mesurables. Mais le nouveau réajustement de l’importance de ces coefficients ne passe pas auprès de tout le monde.

"Aujourd’hui, nos enfants sont exclus de toutes leurs écoles car ils ont un indice défavorable", déplore Sandra, membre du collectif Enfants Non Admis. La distance entre le domicile et l’établissement scolaire n’est plus autant privilégiée qu’avant, au profit d’un indice socio-économique devant permettre un accès plus équitable à l’enseignement.