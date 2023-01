Parenthèse très froide ce dimanche matin

Demain matin, durant les premières heures (entre 6 et 10 h), nous aurons quelques pluies faibles, bruines, ondées un peu partout en Belgique. Les températures seront positives : entre 1 et 8° sur le pays. Nuages et éclaircies seront au programme tout au long de la journée. Le temps sera à nouveau sec en après-midi (une ondée est possible localement sur les Fagnes). Maxima demain : 8-9°. Le vent d’ouest-nord-ouest soufflera à 50-60 km/h localement.

Tendance pour le reste de la semaine : un temps encore humide, un peu plus venteux par moment avec des températures assez clémentes pour la saison.