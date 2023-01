Pour être complet, on ajoutera encore ceci : un cristal de glace est, par défaut, constitué d'hydrogène et d'oxygène, des atomes à structure hexagonale. Dans certains cas, en ne rencontrant aucun obstacle, les molécules d'eau peuvent former une belle et grand couche de givre ... mais dans d'autres cas, à la rencontre de poussières par exemple, ces molécules modifient leur chemin avant de geler, donnant naissance à une belle variété de formes (pouvant évoque des fougères, des plumes, des branches,...).

On termine sur un mot savant ? Conception fractale. C'est le nom de ce phénomène : un motif fractal (du latin fractus, brisé, qui évoque une forme géométrique éclatée, morcelée) qui se répète à différentes échelles.