Parcours trop court de 150 m, faux record et vraie déception, la mésaventure d’Eilish McColgan

"Le parcours a été mesuré correctement, mais il semble qu’on nous ait fait tourner une rue trop tôt. C’était une très courte section mais nous avons bien sûr perdus quelques mètres ! En regardant la carte, je peux voir ce qu’il s’est passé", a-t-elle tweeté.



Heureusement pour Eilish, elle détient déjà ce record (en 30 minutes et 19 secondes). Et elle prend visiblement plutôt bien la chose. "Je suis évidemment déçu par cette nouvelle, mais ce sont des choses qui arrivent. Heureusement, mon record de Grande-Bretagne et mon record d’Europe tiennent encore avec mon 10 km du Great Manchester Run. Donc tout va bien !", a précisé la demi-fondeuse de 31 ans.