Dans le cadre des animations de fin d’année, "Namur en lumière", le parcours artistique et lumineux, revient pour la troisième année consécutive. Après une édition 2020 jugée séduisante, le parcours, créé pour mettre la capitale wallonne en valeur, avait déçu en 2021. Au point qu’il avait été démonté plus tôt que prévu. Pour cette cuvée, la Ville a donc débloqué un budget de 125.000€ et revu le cahier de charge. "Ce qui est important, c’est d’avoir un parcours artistique original, qui couvre différents lieux du centre-ville et met en avant le patrimoine, ainsi que les nouvelles technologies au service de l’art", explique Anne Barzin, Echevine des animations urbaines. "On veut retrouver un effet ‘waouh’et que le public ait des étoiles dans les yeux." A l’issue d’une procédure de marché public, c’est le collectif namurois La Clic qui a été sélectionné. Il avait déjà réalisé le parcours en 2020.