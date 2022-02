Parcours festif et artistique à Saint-Gilles avec Les Ambassadeurs

Petit territoire certes, mais grande histoire, riche de plus de 800 ans d’existence et d’un patrimoine bâti tout à fait exceptionnel avec entre autres l’Art nouveau qui y a carrément pris racine grâce à Victor Horta : l’architecte y construit sa maison et son atelier aujourd’hui devenus " Musée Horta ", une institution muséale de réputation internationale. Armelle s’y fait une joie de le redécouvrir.