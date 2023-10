Parcours du Tour de Lombardie 2023 : 4400m de dénivelé et 7 ascensions repertoriées pour une copie conforme de l'édition 2021

4400m de dénivelé attendent le peloton ce samedi pour la 117e édition du Tour de Lombardie, le 5e et dernier Monument cycliste de la saison, taillé pour les grimpeurs. Selon le principe de l'alternance adopté par les organisateurs, Bregame succède à Come en tant que ville d'arrivée de la "Classica delle foglie morte", longue de 238 km.

Le peloton - emmèné par les favoris Tadej Pogacar, Primoz Roglic et Remco Evenepoel - s'élancera de Come sur le coup de 10h35 pour affronter un parcours en tout et pour tout identique à celui que les coureurs avaient affronté en 2021. Tadej Pogacar s'était alors imposé devant Fausto Masnada.

Sept ascensions repertoriées rythmeront la journée. La légendaire Madonna del Ghisallo, affrontée depuis son versant le plus facile (8,8 km à 3,9%), lancera les hostilités après une trentaine de kilomètres de course. Il faudra ensuite attendre une cinquantaine de bornes pour voir une autre ascension se dresser sous les roues des coureurs. La Roncola Alta (9,4 km à 6,7%, max 17%) et le Berbenno (6,9 km à 5%) vont se suivre rapidement et poursuivre le travail de sape pour introduire le peloton aux 100 derniers kilomètres.

On entrera alors dans le vif du sujet avec l'enchaînement Passo Della Crocetta (11,6 km à 5,8%, max 11%) - Zambla Alta (9,8 à 3,3%, max 10%).

De quoi bien fatiguer les organismes avant d'entrer dans la finale. A 40 km du but, le terrible Passo di Ganda s'érige en juge de paix de cette édition 2017. Ses 9,3 km à 7,1% de moyenne constituent un tremplin idéal pour s'envoler vers la victoire. Les trois derniers kilomètres de l'ascension seront les plus dur avec un passage à 15% et des pourcentages constamment au-delà des 10%.

Le sommet de l'ascension est jugé à 31 km du but et précède une longue descente plutôt techinque et composée de 19 virages. Une quinzaine de kilomètres très roulants mèneront les coureurs dans les rues de Bergame et au pied de la dernière côte. Les 1300m à 7,1% de Colle Aperto seront la dernière occasion pour les grimpeurs de faire la différence. Le pitoresque passage par la Porta Garibaldi, un petit tronçon sur surface empiérée et une rampe à 12% caractériseront cette ascension vers la Ville Haute de Bergame.

Il restera ensuite 3 km, essentiellement en descente, pour rejoindre la ligne droite d'arrivée jugée sur la Via Roma.