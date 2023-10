Parcours d’Artistes Ixellois 2023 – Du 12 au 15 octobre 2023

Ce nouveau Parcours d’Artistes Ixellois propose un ensemble d’événements culturels dans le Quartier des Universités du 12 au 15 octobre 2023. Pendant 4 jours, le public pourra découvrir de nombreuses activités : ateliers d’artistes, expositions, concerts, conférences, théâtre, danse, performances, parcours street-art ainsi qu’une grande exposition collective dans le bâtiment VOLTA.

Ce Parcours d’Artistes Ixellois est proposé par la commune d’Ixelles et mis en œuvre par l’asbl We Art XL.

Pour cette édition 2023, plusieurs partenaires sont invités : l’ULB et la VUB, le Musée d’Ixelles, Istituto Italiano di Cultura, Brussels Philharmonic et bien d’autres. Son objectif est à la fois culturel et social : soutenir des associations, des lieux et des artistes plasticien.ne.s en leur donnant davantage de visibilité par le biais d’expositions et de visites d’ateliers, faire découvrir et valoriser le patrimoine architectural communal au travers d’activités multiples, stimuler la création artistique et favoriser l’accès à la culture en général.