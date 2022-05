Parcours d'artistes de Saint-Gilles : une restauratrice travaille en public sur un tableau du peintre Omer Dierickx

La restauration de tableaux exige évidemment quelques aptitudes pour la peinture et le dessin mais ce ne sont pas les qualités première pour le travail de restauration. Alors, quelles sont-elles? "C'est d'abord un intérêt pour tout ce qui est la peinture, les matériaux, les techniques. Et au niveau de l'habileté, il y a le cliché qui veut qu'on doit être très patient. C'est vrai, je ne vais pas le nier. Mais pas que. C'est beaucoup d'ingéniosité, beaucoup de débrouillardise, il faut se débrouiller. On a chaque fois un nouveau tableau donc il faut repenser autrement, chaque tableau est différent. C'est un peu comme des malades : on ne choisit pas ses patients donc on s'adapte à leurs pathologies. C'est toujours une découverte et c'est toujours entrer dans l'univers d'un peintre, dans la création de cette époque. Et ici, en l'occurrence, ce tableau est très riche (...)".

Les oeuvres exposées dans l'Hôtel de Ville de Saint-Gilles resteront visibles encore plusieurs jours. Le vernissage a lieu ce lundi 9 mai à 18 heures.