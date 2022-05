Parcours d'artistes 2022

La thématique choisie est la transmission. Nom commun aux champs d’actions multiples (mécanique, physique, communication…), l’action de transmettre s’effectue tant à grande échelle (transmission de valeurs, d’acquis, d’espaces publics… entre générations, entre époques et civilisations) qu’à une échelle plus humaine (transmission de connaissances, de points de vue… Elle affirme ce besoin de rencontres, de rapprochements et de contacts après deux ans de distanciation. Et souligne la mission première de Parcours d’Artistes : créer du lien.