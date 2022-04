Parcourez la route des vacances avec Pascal Legitimus dans "Les routes mythiques de France"

On ne présente plus le comédien et virtuose de l’humour, Pascal Légitimus qui fait partie du trio culte des "Inconnus" (avec Didier Bourdon et Bernard Campan). Aujourd’hui, Pascal Légitimus navigue entre le petit et le grand écran. Il est également auteur et metteur en scène pour de nombreux artistes. C’est sur la Nationale 7, la route des vacances, la route qui descend vers le sud que Nathalie Schraen-Guirma a chois de l’emmener à bord de son van.