"Parce qu’ils sont là", le premier roman de Laurent Esnault recommandé par Amélie Nothomb

Laurent Esnault était l’invité du 8/9 pour son premier roman Parce qu’ils sont là. Un roman sur le miracle et la fragilité de la vie, la présence des disparus, et qui pose la question de l’existence dans l’au-delà.

Journaliste qui a notamment travaillé pour France Télévision et la RTBF, Laurent Esnault s’essaie pour la première fois au roman.

"J’ai une formation de scénariste au départ, et ça mettait du temps à aboutir dans les projets que j’ai toujours dans les tiroirs", explique-t-il. "Ma co-scénariste m’a dit : écris un livre et tu verras, si un éditeur a un coup de cœur il sera publié."

Et le coup de cœur, c’est un écrivain à succès qui l’a eu. Grand amateur des romans d’Amélie Nothomb, Laurent Esnault lui envoie son manuscrit pour lui demander des conseils. Une semaine plus tard, elle l’appelle pour lui dire qu’elle adore le roman. Elle lui écrira même la phrase d’accroche pour la couverture du livre :

Lisez ce livre et vous verrez comme nous sommes vivants.

Parce qu’ils sont là est une histoire très personnelle dont Laurent Esnault s’est inspiré, mais qui heureusement se termine mieux pour lui et son épouse dans la réalité.

Au début du roman, une mère décède en donnant la vie à son deuxième enfant. Le père élève seul son fils Hadrien, qui voit des choses que les autres ne voient pas. Lors d’une fête d’anniversaire, le petit garçon ressent la présence de sa mère et explique qu’elle est là.

"Je me suis intéressé à ce qu’on appelle le monde de l’invisible parce que j’avais envie de parler de la vie et de l’au-delà", raconte Laurent Esnault. "Je suis allé voir des médiums, j’ai fait une enquête journalistique […]. On a des témoignages qui sont vraiment très troublants."