Parc National Entre-Sambre-et-Meuse : appel à candidatures pour passer de la théorie à pratique

Moins d’un mois après sa labellisation par la Région Wallonne, le 9 décembre dernier, le Parc National de l’Entre-Sambre-et-Meuse est sur les rails. L’ASBL qui est maintenant en charge de mener à bien les différents projets a lancé mardi dernier un appel à candidatures pour compléter l’équipe existante. Au total, une quinzaine de personnes constitueront les forces vives du Parc National qui, rappelons-le, s’étend sur 22.000 hectares à travers les communes de Viroinval, Couvin, Froidchapelle, Chimay et Momignies. L’équipe doit se mettre au travail au plus vite et les profils recherchés sont très divers, comme l’explique Johanna Breyne, la directrice de l’ASBL du Bureau de projets du Parc National Entre-Sambre-et-Meuse : "On recherche d’une part des personnes pour le fonctionnement même de l’ASBL. La communication, le graphisme, la gestion administrative, les ressources humaines, les aspects budgétaires et financiers. D’un autre côté, il nous faudra des profils plus spécifiques pour mener à bien les actions de terrains, les différents projets que nous devons mettre en place d’ici 2026". L’appel à candidatures est volontairement très large "pour permettre à un maximum de gens et de profils motivés de s’intéresser au Parc et pour nous de trouver vraiment les bonnes personnes pour renforcer l’équipe", précise encore Johanna Breyne.