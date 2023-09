Parc national de la Vallée de la Semois, une bonne nouvelle pour la biodiversité

Un parc national se défini "comme un territoire inclus dans un périmètre reconnu, délimité géographiquement, de taille suffisante avec une valeur naturelle exceptionnelle et une ambition internationale". L’objectif pour le portail wallon de la biodiversité est de promouvoir de vastes espaces naturels remarquables en Wallonie et les doter d’un outil leur permettant de se renforcer. De cette manière, les parcs nationaux de Wallonie pourront contribuer à une meilleure protection de la nature tout en apportant une contribution importante au développement local, notamment via le tourisme durable.

Le parc national se distingue ainsi d’un parc naturel par l’aspect récréatif qui constitue un objectif principal pour le premier alors qu’il n’est que secondaire et non obligatoire pour le second.