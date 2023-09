Parc National de l’Entre-Sambre-et-Meuse : une trame noire pour retrouver l’obscurité complète. Un enjeu pour la biodiversité

À travers son projet de "trame noire", le Parc National de l’Entre-Sambre-et-Meuse entend mener et promouvoir une réflexion sur la pollution lumineuse. Les axes concrets sont la d’abord réduction ou même la suppression de certains points lumineux et éclairages non-essentiels. Il s’agit également de moduler et adapter l’éclairage aux besoins en éteignant à certaines périodes de la nuit et dans certains secteurs. Enfin une utilisation de systèmes d’éclairages modernes et efficaces pourrait également améliorer la situation. Les promoteurs de la trame noire mèneront une observation de terrain et rencontreront les autorités des cinq villages qui participent au Parc National pour que ce parc soit un parc 1000 étoiles.

Le samedi 14 octobre, dans le cadre de la nuit de l’obscurité, une soirée consacrée à la découverte de la vie nocturne se tiendra au barrage du Ry de Rome, dans l’entité de Couvin.

Plus d’information sur la pollution lumineuse, ses impacts et les solutions préconisées sont nombreuses et disponibles sur le site de l’Association pour la Sauvegarde du Ciel et de l’Environnement Nocturne (ASCEN)