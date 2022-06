Parc Les Dauphins à Mouscron : des commerçants déplorent une mauvaise gestion du site

Du côté de BNP Paribas Real Estate, la société qui gère le site, on se défend et on assure qu’on travaille à renforcer l’accessibilité. "Les ascenseurs tombent fréquemment en panne. C’est à cause d’un mauvais usage de l’ascenseur et également d’actes de vandalisme. Concernant l’escalator, cela fait trois mois que nous attendons une pièce pour le réparer. Nous mettons la pression sur notre prestataire technique. Nous encourageons les locataires à communiquer avec nous afin de résoudre les problèmes le plus rapidement possible", explique Pacal Mikse, porte-parole.

Le gestionnaire assure que les ascenseurs fonctionnent désormais et que l’escalator sera réparé pour le début des soldes.