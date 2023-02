Parc de la Chartreuse : un projet citoyen de verger collectif

A Liège, au nord-est du parc de la Chartreuse, un projet d'aménagement d'espace vert réunit riverains et ville de Liège. Récemment, des clôtures ont été dressées sur le site du verger des remparts. En décembre, la ville avait déjà planté une dizaine d'arbres fruitiers dans la zone. Ce projet mobilise une trentaine de familles du quartier qui veulent faire de cet espace vert un espace de biodiversité et de convivialité.

Des aires de détente, un verger participatif et un éco-pâturage

Avec l'ancien projet de construction Matexi au parc de la Chartreuse, de nombreux habitants craignaient de voir disparaitre une partie de ce poumon vert à Liège. Riverain, François Cajot s'est mobilisé pour sauvegarder et aménager une partie du site à l'abandon baptisée le verger des remparts. "C'est un terrain qui est attenant à un terrain Matexi dont on a beaucoup parlé, et on avait un peu peur que ce terrain soit délaissé et/ou qu'on y fasse des constructions à l'avenir" confie-t-il. "On a alors voulu proposer à la ville de faire un endroit de rencontres où les gens du quartier puissent se réunir, avec des bancs, un espace de jeux pour les enfants, et aussi un volet plutôt de gestion et de préservation du lieu avec la mise en place d'un verger participatif, avec éventuellement une mare. La ville nous a proposé de mettre en place un éco-pâturage qui pourrait lutter contre les renouées du Japon."