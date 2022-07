Parc de la Chartreuse : "détruire un écosystème pour faire un écoquartier, on va continuer à être absurde comme ça longtemps ?"

C’est en 2004 que le promoteur immobilier Matexi a acheté un peu plus de 5 hectares de terrains. Aujourd’hui, l’entreprise veut raser une partie de forêt et construire 48 logements. De nombreux habitants, comme Corine, s’opposent au projet. Mais ils ne sont pas seuls. Depuis le mois de mars dernier, des militants écologistes occupent le terrain du promoteur, ils ont investi la zone et édifié des barricades pour protéger la biodiversité. Sur le parc de la Chartreuse, s'est installée une ZAD, une zone à défendre. "Matexi veut raser cette forêt pour faire un écoquartier, pas pour construire des logements sociaux dont on aurait besoin à Liège, mais pour y mettre des maisons de standing," explique une militante "Ce qu’ils veulent, c’est privatiser toute une zone où pas mal de promeneurs viennent chaque jour et qui est surtout habitée par des tas d’espèces : le blaireau, le renard, le crapaud, le triton... Sans compter que, depuis les inondations l’an dernier, on sait que construire en hauteur a des conséquences pour ce qui se passe en-dessous et que bétonner peut avoir un impact en cas de fortes crues."