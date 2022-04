Parc de la Chartreuse à Liège : le pot de terre contre le pot de béton

Le site était constitué d'anciens hangars de l'armée.

Chez Matexi, Regis Ortmans se réjouit de cette décision du conseil d'Etat favorable au promoteur. "Il faut savoir que depuis 2012, on a travaillé l'urbanisation du site qui a nécessité toute une série de réunions préparatoires avec les riverains, les autorités communales et la région. Cette partie du site, je le rappelle, était constituée d'anciens hangars de l'armée. Au final, sur les 2,4 hectares autorisés à être urbanisés dans le permis, seul réellement moins d'un hectare sera en zone de construction, plus les voiries. Le reste va devenir des espaces publics style parcs, jardins et petit bois qui sera conservé."