Parc d’Enghien : voyage dans le temps au campement médiéval ces 29 et 30 juillet

Les 29 et 30 juillet 2023, la ville d’Enghien et l’asbl Milites proposent un voyage dans le temps avec le Campement Médiéval. Dans le parc d’Enghien, plongez dans l’ambiance du Moyen Âge avec plus de 40 compagnies médiévales et 400 reconstituants passionnés.

Au programme de ce week-end, le Campement Médiéval d’Enghien propose un marché artisanal permanent avec des créations uniques d’artisans talentueux. Assistez également à des démonstrations d’artillerie par la compagnie Fustbusse, un tournoi d’escrime médiévale de la fédération belge, et découvrez un village viking authentique. Des campements historiques, des animations variées, une messe et une école par la congrégation des frères de Saint-Jacques vous attendent également, ainsi qu’une bataille en spectacle pour clôturer l’événement en beauté.