Parc d’Enghien : envie d’une sortie « son et lumière » ?

Du 4 février au 6 mars 2022, le magnifique parc d’Enghien revêtira une gigantesque parure de lumière pour les Nuits Lumineuses, une première dans la cité du Hainaut.

Durant un mois, le parc d’Enghien, l’un des plus beaux d’Europe, sera le cadre unique d’une promenade lumineuse et magique. L’expérience sera aussi surprenante qu’imprévisible avec d’impressionnantes projections et de nombreuses installations lumineuses.

Vidéo mapping, son, jeux de lumière qui viennent caresser la pierre et sublimer la nature… Le spectacle s’annonce majestueux et haut en couleur : 4 km de nocturne, de découverte, de spectacle avec dans le décor, les richesses patrimoniales du parc avec le pavillon des Sept Etoiles, le château, les écuries, les jardins, l’étang du miroir, le canal, la chapelle castrale et les pavillons.

A partir de 12 € l’entrée. Covid save ticket. www.lesnuitslumineuses.be