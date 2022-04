Parc Chlorophylle : Apprendre tout en s’amusant

Aujourd’hui, direction la province de Luxembourg dans un parc extraordinaire, situé à Dochamps : entre la Roche, Rendeux et Manhay.

Le parc Chlorophylle, c’est un grand morceau de forêt ardennaise, qu’on pénètre via une formidable passerelle en bois qui nous élève à plus de 15 mètres. Jusqu’à la cime des arbres ; des cabanes thématiques ; des zones d’observation ; un parcours de cordes ; et puis des plaines de jeux parfaitement chouettes. Donc on s’amuse très bien, mais on apprend aussi, mine de rien, en quoi consistent les richesses et les secrets de la forêt, notamment en suivant le joli sentier pédagogique…