Parc animalier de Han : 8 loups arctiques quittent la meute

Opération rare au parc animalier des Grottes de Han : huit loups arctiques ont été transférés vers un autre domaine, le parc de Sainte-Croix, dans le nord de la France. "Il s’agit de huit mâles, arrivés à maturité sexuelle", explique Etienne Brunelle, responsable du parc de Han. "Dans la nature, ils ont l’âge normal pour quitter la meute et fonder leur propre meute." Etant donné que les huit loups vivent dans un enclos, cette prise d’indépendance a cependant pris la forme d’un transfert orchestré par la main de l’homme, durant lequel il a fallu brièvement anesthésier les loups, pour ensuite les mettre en cage et les mener vers leur nouvel enclos français. "C’était difficile, car on avait le sentiment de les trahir un peu", explique Dominique Gautier soigneuse. "Mais c’est pour un mieux, car ils partent entre frères, et vont découvrir un nouvel espace de vie très chouette." Les loups arctiques qui restent à Han-sur-Lesse auront par ailleurs plus de place, même si leur meute va devoir se réorganiser. Notons que le loup arctique vit normalement dans la toundra d’Amérique du Nord et peut résister à des températures de -50 degrés.