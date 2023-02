Parasomnie, sexomnie, terreur nocturne… Quels sont tous ces troubles méconnus du sommeil ?

Normalement, quand on dort, notre corps est allongé et immobile. Mais ce n’est pas le cas pour tout le monde. Certaines personnes souffrent de "parasomnies". Les parasomnies désignent un ensemble d’affections, liées aux troubles du sommeil : c auchemars, somnambulisme, hallucinations nocturnes…

On en parle avec le Dr Françoise Dumont, Médecin psychiatre et médecin du sommeil à l’Unité de médecine du sommeil du GHDC.