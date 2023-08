"Paranoptique": Aymeraude du Couëdic s’expose au Botanique, gagnez vos places avec La Trois

Aymeraude du Couëdic privilégie la technique du dessin au fusain et élabore des installations dans lesquelles elle invite à s’immiscer pour mieux s’approprier les sujets. Ses compositions interrogent le sujet du tableau, le sujet de l’installation et le spectateur qui devient acteur au sein de la structure et donc lui-même un sujet.

Cette jeune artiste plasticienne diplômée de La Cambre, née à Paris et vivant à Bruxelles, ne travaille qu’en noir et blanc. Elle étudie les thèmes du contrôle et plus particulièrement du contrôle social à travers un récit dystopique. Se basant sur le modèle du panoptique - un type d’architecture carcérale imaginée par le philosophe Jeremy Bentham au 18e siècle et qui donnait aux détenus le sentiment d’être observés sans en avoir vraiment conscience – l’installation s’inscrit dans une logique de paranoïa et expose les conséquences psychologiques d’une société en surveillance constante. L’artiste nous encourage, nous, visiteurs à s’interroger sur notre propre rôle dans l’évolution d’une société coercitive.

