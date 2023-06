"Paranoïa, Angels, True Love" de Christine and the Queens : un album concept, un chemin existentiel construit comme un opéra

Composé de 3 parties et comprenant 20 morceaux, Paranoïa, Angels, True Love s’est construit avec l’aide du producteur américain Mike Dean (Beyoncé, The Weeknd…) que l’artiste considère comme un Senseï. Mais aussi avec la présence de Madonna sur trois titres ; une rencontre inattendue que nous raconte Christine and the Queens.

Faisant référence au théâtre et à la musique, les trois parties peuvent représenter les trois actes d’un opéra. Une forme multidimensionnelle que Christine and The Queens souhaite expérimenter. Elle réfléchit d’ailleurs beaucoup aux opéras-rocks des années '70.

L’ampleur de la tragédie – dans l’ampleur qu’elle me promettait - structurait ma peine. J’avais besoin d’un grand geste narratif pour moi-même.

Cet album a aussi mis en évidence que la musique la dépasse, voire la soigne. L’artiste se sent traversé par la musique :

La musique a la profondeur de mon subconscient

Et Christine and the Queens ajoute : "Ce sont des choses que j’entends et retranscris. Et ce que j’aime, c’est la glorieuse imperfection de ma retranscription". Il précise, en effet, que notre côté humain est dans l’erreur.

Un album très dense et profond qui a fait réfléchir l’artiste à l’éternité lors de sa création.