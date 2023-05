Parano.be : le Facebook belge bien avant l’heure

Dans un monde où les réseaux sociaux n’existent pas encore, Jean-Charles Nadé à l’envie de créer quelque chose de novateur et de se différencier.

“Il y avait très peu de choses pour les francophones au départ. On commençait à être envahis par les bannières publicitaires ou des pop-up qui apparaissent partout sur notre écran. L’ambiance sur les forums n’était pas très agréable, sur les sites de rencontre on était automatiquement harcelés. Sur Parano.be, tout ça était très différent. J’ai essayé de faire tout le contraire de ce qui existait déjà. Premièrement c’était gratuit, on ne pouvait y accéder que sur invitation, et à la base ça ressemblait à un site “méchant”. Quand de nouvelles personnes arrivaient, on était armés pour faire la modération.” explique Jean-Charles Nadé.

Mais concrètement, comment est-ce que ce site fonctionne ? Et non, c’est une question qui n’a pas de réponse. Justement, le principe est de ne pas expliquer comment ça fonctionne, même à l’heure actuelle, on ne peut rien dire.



“Quand on arrive sur le site, on ne peut rien voir ni rien faire. On reçoit des ordres de personnes mystérieuses au-dessus de soi. Comme, l’interdiction de poster des photos de chats ou de bébés mais aussi de ne pas tomber amoureux. Ce n’est pas un site de rencontre donc on n’est pas là pour se rencontrer.” raconte Jean-Charles Nadé.