"Parallèle 50": un nouveau cidre pomme-raisin créé par la Coopérative Vin du Pays de Herve

En fait, c’est un peu par un mauvais hasard que les responsables de la coopérative ont imaginé ce nouveau breuvage pour le moins original : "Nos vendanges de l’automne dernier n’ont pas été celles attendues, ce qui est à la base du nouveau cidre, explique Michel Schoonbroodt, directeur de la Coopérative : 60 pourcents de raisin ont été perdus à cause de la météo et des oiseaux ; nous nous sommes retrouvés avec un sérieux manque à gagner mais aussi avec plusieurs cuves vides faute de vin en suffisance; il a donc fallu retrouver du chiffre d’affaires pour compenser cette perte, d’où la création du cidre décidée fin octobre." Le technicien de la coopérative s’est lancé dans plusieurs essais au chai de Montzen pour finalement jeter son dévolu sur un faible ajout de raisin au jus de pommes. " Nous avons eu l’opportunité d’acheter du jus de pommes chez Meurens à Aubel, poursuit le directeur, et nous l’avons transporté à Montzen dans nos cuves pour qu’il fermente. Le cidre est composé à 99 pourcents de pommes et 1 pourcent de raisin. "