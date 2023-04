Paradoxe à propos du dollar

En ce moment, un petit peu partout dans le monde, il y a quelques petits malins qui jouent une partie de leur fortune en spéculant contre le dollar. Et ces petits malins sont, la plupart du temps, des fonds spéculatifs dont certains sont très connus. C'est étonnant puisque la plupart des experts répètent à l'infini qu'avec l'invasion de l'Ukraine, les Etats-Unis sont d'ores et déjà les grands gagnants de cette triste guerre. Un seul exemple : le PIB américain, qu'on disait en déclin, représente encore 25 % du PIB mondial, donc 1/4 de la richesse mondiale. Et la Chine va supplanter les Etats-Unis, même si elle ne représente que 18 % de ce PIB mondial.

Le site web de ChatGPT, cette intelligence artificielle, a recensé 4 milliards de visites depuis le mois de novembre 2022. Et rien que pour ce mois de mars, ChatGPT a eu 1,6 milliards de visites pour un seul mois. Je rappelle d'ailleurs que ChatGPT appartient à la société OpenAI, une société américaine. Et donc j'en reviens à mes spéculateurs de départ. Pourquoi misent-ils tous ces milliards contre le dollar alors que l'économie américaine domine le reste du monde et sur presque tous les plans ? Parce que ces spéculateurs pensent que l'économie américaine va voir sa croissance ralentir et, surtout, ils pensent que les taux d'intérêt vont cesser d'augmenter aux Etats-Unis.

En fait, ces spéculateurs jouent sur le différentiel de taux d'intérêt. Ils partent du principe que l'argent ira là où il sera le mieux rémunéré. Donc le dollar va continuer à baisser. Ce qui démontre une fois de plus que le spéculateur ne s'intéresse pas du tout au long terme, mais uniquement au court terme. Sans doute, sans doute parce qu'ils se souviennent de ce que disait l'économiste britannique Keynes à long terme, on est tous morts.