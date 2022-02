Paradise City festival 2022 : les premiers noms d’une belle fête au château

Et pour une première vague de noms ils tapent fort (aussi fort que la façon dont on ira y taper du pied). On retrouvera des pointures comme Hunee, Miss Kittin & The Hacker, Maribou State, Mind Against ou encore Nico Morano qui même sera host d’une scène. La scène électronique underground féminine y sera aussi bien représentée avec des filles comme la groovy Bibi Seck, l’énergique Azo mais aussi Peach tout droit venue de Toronto.

En plus de ça pour embellir le tableau, Paradise est l’un des festivals les plus écoresponsable de Belgique. Les organisateurs entendent respecter la planète et le domaine du château pour que la fête soit plus belle.