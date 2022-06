Parade militaire, concert à Buckingham Palace, fêtes locales : dès jeudi, les Britanniques fêtent les 70 ans de règne de leur reine

Ce dernier, privé de tout rôle officiel, "souhaite faire amende honorable", a indiqué l'archevêque de Canterury et chef spirituel de l'Eglise anglicane, Justin Welby, sur ITV.

Samedi, la reine est attendue au prestigieux Derby d'Epsom, mais selon la presse, il est improbable qu'elle fasse le déplacement pour ces courses hippiques.

"Fêtes locales"

Un grand concert suivra à Buckingham Palace en soirée, avec quelque 22.000 personnes, et parmi les têtes d'affiche Alicia Keys, Queen, Adam Lambert, Diana Ross. Charles et William y rendront hommage à leur mère et grand-mère qui devrait regarder le concert à la télévision.

Dimanche, des millions de Britanniques participeront à des milliers de déjeuners de quartier et fêtes de rues, parenthèse joyeuse pour oublier brièvement l'inflation galopante et les scandales politiques à répétition.

Les pubs ont été autorisés à fermer plus tard. Les ventes de vin pétillant, de Dubonnet (apéritif apprécié de la reine) et de gâteaux Victoria Sponge Cake ont déjà explosé.

Elles sont l'exemple de comment la Grande-Bretagne se voit à travers la monarchie, en tant que véhicule de notre histoire, de nos traditions et de nos valeurs

Pour Robert Lacey, auteur de nombreux ouvrages sur la monarchie, "les fêtes locales sont aussi importantes que les cérémonies télévisées sur le Mall", la grande artère menant au palais de Buckingham.

"Elles sont l'exemple de comment la Grande-Bretagne se voit à travers la monarchie, en tant que véhicule de notre histoire, de nos traditions et de nos valeurs", dit-il à l'AFP.

Une immense parade à Londres

Les célébrations se termineront par une immense parade à Londres. Les 10.000 participants rendront hommage à une souveraine qui a traversé imperturbable les époques et les crises, symbole d'unité et dernière monarque planétaire, dont les Britanniques apprécient le sens du devoir et parfois l'humour.

Un sondage pour The Sun la situait cette semaine à 91,7% d'opinions favorables, contre 67,5% pour le prince Charles avec lequel se prépare la succession.