Parade des Géants à Nivelles ce 3 septembre en présence du "Lolo" restauré !

Les géants font partie de traditions ancestrales bien implantées dans de nombreux pays, en Italie, en Espagne, en France, et Allemagne mais aussi chez nous. De nombreuses villes possèdent leurs géants qui représentent souvent des personnages importants, représentatifs ou typiques de leur région. Et c’est notamment le cas à Nivelles avec les Géants L’Argayon et l’Argayonne, restaurés en 2022 et depuis quelques semaines le Lolo que vous pourrez découvrir ce dimanche 3 septembre.

Cette parade rassemblera en outre trentaine de géants et sera festive avec le savoir-faire aclot pour ce genre de manifestation.

Olivier Camberlin, coordinateur des géants nivellois était l’invité de BW matin ce mardi !