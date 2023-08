Paracétamol : un tiers d’appels en plus au centre antipoisons en cinq ans

Pour Benoît Lohisse, le fait que le paracétamol soit en accès libre dans d’autres pays comme les Pays-Bas est une aberration. "Les médicaments sont enregistrés avec un nom souvent commercial, comme le Dafalgan, le Perdolan, l’algostase, etc. Les gens connaissent la marque mais pas forcément ce qu’il y a dedans. Il y aurait moins d’erreurs si les médicaments étaient enregistrés au nom du principe actif". Le rôle du pharmacien est de bien réexpliquer les risques au client. "Prenez le Sinutab par exemple. Il y a dans le Sinutab un décongestionnant et du paracétamol. Si les gens qui ont le nez qui coule et ont en plus mal à la tête, ils auront tendance à prendre un Sinutab pour le nez et un paracétamol pour la tête et feront sans s’en rendre compte du surdosage".

Très pédagogiquement, Benoît Lohisse réexplique le b.a.-ba : "Le foie métabolise le Paracétamol, mais le problème du foie, c’est que c’est comme un entonnoir. Si vous en mettez trop, cela déborde, le foie ne peut plus digérer le médicament".

"Quand on dépasse une dose toxique, précise Julie De Bie, il y a un risque d’atteinte hépatique : il n’y a pas toujours de symptômes dans les 24 premières heures, ou parfois des nausées, des vomissements, un malaise et dans les deux ou trois jours qui suivent, une douleur au niveau du foie et une atteinte hépatique qui peut nécessiter une transplantation hépatique".

Les personnes les plus à risque sont les enfants, les consommateurs d’alcool, les personnes qui ont une insuffisance rénale ou qui prennent d’autres médicaments.

Un risque à ne pas prendre à la légère car toutes les atteintes ne sont pas toujours réversibles.

Numéro d’appel du centre antipoisons joignable 24 heures/24 et 7J/7 : 070.245.245