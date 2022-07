Para Hockey : Les Red Giants, premiers supporters des Red Panthers

Il n’y pas que les Red Panthers et leurs supporters actuellement aux Pays-Bas. La Belgique était également représentée par son équipe de para hockey (hockey à destination des personnes porteuses d’un handicap mental) à l’occasion de l’Euro disputé, comme pour les Red Panthers, à Amstelveen.

" On dispute le tournoi dans le club de Pinoke, juste à côté du club d’Amsterdam qui accueille la Coupe du monde féminine ", explique le coach des Red Giants, Axel Guillemyn. " L’organisation était impeccable et, même si ce n’est pas le plus important, on a terminé à une très belle troisième place, en ayant même mené face aux Pays-Bas, futurs champions d’Europe ".

Une médaille de bronze que portait avec fierté Pierre, joueur des Red Giants. " On est très content avec notre médaille, même si on aurait voulu encore plus. En tout cas, c’était chouette de rencontrer les autres équipes et on fera encore un meilleur résultat la prochaine fois. On s’entraine beaucoup pour cela. Je m’entraine le vendredi en club et le dimanche avec l’équipe nationale ", explique le joueur du Lara (Wavre) en club.

Une équipe qui a été soutenue par les Red Panthers et les Red Lions. " Ils nous ont envoyé des vidéos. C’était super sympa et, en retour, nous leur avons aussi envoyé un petit message de soutien. C’est la preuve que le hockey belge est une grande famille ", s’émeut Axel Guillemyn.