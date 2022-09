Pär Zetterberg avant Union-Malmö (Europaleague, jeudi, 21h) : "L’Union doit se méfier, Malmö est une très bonne équipe…"

À l’autre bout du téléphone depuis la Suède, la voix n’a pas changé. L’accent non plus. La chaleur encore moins. Le mois prochain, Pär Zetterberg aura 52 ans mais quand on l’interroge sur le match de ce jeudi, il démarre au quart de tour. Rien n’a a changé. La passion du foot chevillée au corps.

" Je ne suis plus actif dans le foot, mais je suis toujours les matches à distance " explique le double Soulier d’Or (1993 et 97), auteur de plus de 300 matches pour Anderlecht. " Le Sporting reste mon club… et pour toujours ! La situation actuelle ? (Il rigole) Je ne commente pas : c’est mon club, mais je n’ajoute rien de plus… (clin d’œil) Depuis mon dernier passage en Belgique (NDLA : durant les ères Vanhaezebrouck puis Kompany, le Suédois a intégré le staff mauve 18 mois, de novembre 2018 à mai 2020, mais il a été licencié au début du Covid), j’ai pris du recul et je m’occupe de ma famille. Je joue aussi beaucoup au padel ! Déçu du milieu du foot ? Pas du tout ! Simplement, j’en avais assez, après autant d’années à consacrer toutes mes heures au ballon. J’ai eu l’impression que le milieu du foot et moi, on était arrivés au bout de quelque chose... (Il marque un silence) Aujourd’hui, je m’amuse et je vais très bien. L’avenir ? Je ne sais pas : je profite de mes journées… "