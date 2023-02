Par une mer basse et tranquille de Donal Ryan, un sublime portraitiste des gens ordinaires

Sophie Creuz nous présente un roman irlandais, signé Donal Ryan et paru chez 10/18 dans une traduction de Marie Hermet. Il a pour titre Par une mer basse et tranquille.

L’actualité terrible de ces derniers temps, ce tremblement de terre atroce, et ce dénuement, partout, face à la violence des événements, incite à chercher dans la littérature une raison d’espérer. C’est pourquoi j’ai repris ce roman. Certains auteurs, comme Donal Ryan font de leurs fictions des œuvres réparatrices. Face aux défaillances humaines, volontaires ou involontaires, cet auteur irlandais ose la bonté et l’empathie. Il en fait même un prisme littéraire, une lunette de vue pour élargir notre regard sur la condition humaine.

En quatre romans parus chez Albin Michel, il a installé cette démarche d’une authenticité qui ne fait aucun doute et qui lui ont valu la reconnaissance chez lui en Irlande, mais aussi de l’Union européenne. Il fut lauréat de la meilleure œuvre et a été finaliste du Man Booker Prize pour ses précédents romans. Son registre, c’est le déclassement, la brutalité du rejet, la défaillance sociale ou parentale, la précarité de la vie, la fin des solidarités. Et surtout ce qui en est la cause. Ce sont des sujets noirs et durs, mais l’auteur accompagne ses personnages d’une profonde sympathie avec une réelle proximité. Il ne les abandonne pas à leur sort et ils ne les lâchent pas avant qu’ils n’aient trouvé un certain apaisement, avec eux-mêmes et avec les autres.

Le roman est divisé en trois parties et trois personnages qui convergent à la fin, à leur insu. Nous seuls, les lecteurs, savons qui ils sont, et quel fut leur trajet jusque-là. Mais nous les lisons avec attention, pénétrés de ces personnages, au plus près d’eux ; comme elles sont écrites d’ailleurs par cet auteur irlandais proche des gens. Ses trois précédents romans frappent par cette proximité, et par la réelle empathie qu’il a pour ces hommes et ces femmes ordinaires, qu’on croise au magasin, dans le bus, le regard perdu dans leurs pensées. On sent que lui aussi se demande quelle est leur vie, dans quel genre de famille ils ont grandi, quelles blessures intimes, peut-être, les habitent.

Un regard en toute simplicité

La première histoire est difficile à oublier. Farouk est un médecin syrien. Mais là encore, Donal Ryan ne s’empare pas de son histoire pour faire son beurre, il se met à la place de ce père, dont le métier est de sauver les gens, mais qui pour sauver les siens doit fuir clandestinement son pays livré à la plus extrême violence. Quand le livre s’ouvre, c’est le soir, et ce père de famille ordinaire, rassure sa petite fille, lui raconte une belle histoire sur le trajet qu’ils vont faire, la nuit, sur un bateau. Par une mer basse et tranquille, le titre est évidemment trompeur.

Le deuxième personnage est un jeune irlandais, pas très chanceux en amour ni dans son boulot, ni même chez lui, entre sa mère et son grand-père, grande gueule et un peu raciste. Lampy, c’est son nom, travaille sans qualification dans une maison de repos, où on le met à toutes les sauces parce que le gérant fait des économies sur le dos des pensionnaires. Et Donal Ryan en profite pour montrer le désarroi des employés, complices involontaires et outrés, de cette maltraitance.

Le troisième personnage est John, un homme très peu sympathique qui depuis toujours escroque les autres, un arriviste sans scrupule, qui ne se retourne jamais sur les dégâts causés, sauf peut-être à la toute fin de ce roman, qui malgré les sujets que je vous évoque, fait un bien fou. Parce qu’il nous indique qu’un seul geste, un seul mot peuvent faire la différence et tenir le mal à distance. Cette banalité du mal, qui brutalise des vies, avec des bateaux mal gonflés ou des immeubles construits au rabais, qui engloutissent des familles. La littérature ne répare pas bien sûr mais elle redonne une visibilité et une dignité aux victimes, et surtout elle les ramène dans le cercle chaud des vivants d’où elles n’auraient jamais dû être chassées.

Et puis la littérature console quand, comme chez Donal Ryan, la compassion a du talent.

Un livre plein de bonté

C’est un livre plein de bonté. Donal Ryan, en bon catholique irlandais, ose la bonté, sans que jamais cela ne soit confit dans la candeur sucrée ou l’image pieuse fluorescente par temps de pluie. Non, ce dont il nous parle, c’est à quel point il est facile de faire le mal mais aussi à quel point avoir un geste, un mot aimable est à la portée de tous et combien ces petits riens-là changent la vie, la sienne d’abord en lavant le regard qu’on porte sur autrui, mais aussi, l’autre et peut-être même la face du monde. Si chacun s’y mettait.

C’est du moins la lecture que fait Sophie Creuz de ces trois récits, de ces trois existences bien différentes, et qui se rejoignent dans une fin ouverte qui laisse à penser que l’exploitation d’autrui, le racisme, le cynisme, la médisance et le mépris social apportent finalement assez peu de bonheur à qui s’y prête.

Donal Ryan n’a pas son pareil pour relever tous les petits trésors du quotidien. Ses personnages secondaires sont épatants, merveilleusement croqués : une petite vieille marrante ou un grand-père râleur, hâbleur, acide mais aussi dévoué, aimant et discret quand il faut.

Par une mer basse et tranquille de Ronal Dyan parait aux éditions Albin Michel dans la traduction de Marie Hermet.