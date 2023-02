Par Toutatis : Guillaume Canet et Marion Cotillard sont les invités du Grand Cactus !

Marion Cotillard et Guillaume Canet sont à l’affiche du dernier Astérix que l’acteur a lui-même réalisé. Pour ceux qui n’auraient ni la télé, ni les journaux, ni les réseaux sociaux, il s’agit de Astérix et l’empire du milieu, c’est la cinquième adaptation des aventures d’Astérix sur grand écran.

En couple depuis 2007, Marion et Guillaume se mettent beaucoup en scène perpétuellement, le couple est considéré comme les " Brad Pitt et Angelina Jolie " français. L'actrice débute dans la saga des films "Taxi", se met en couple avec Guillaume Canet, tourne avec les frères Dardenne, joue dans le film "De rouille et d’os" et reçoit même l'Oscar de la meilleure actrice pour "La Môme". Quant à Guillaume Canet, il est acteur, réalisateur, allant de succès en succès.

On les dit séparés, mais semblent être restés en bons termes et font l'honneur d’évoquer ce nouvel opus ambitieux des aventures du célèbre petit Gaulois. Ce n'est pas tous les jours que le Grand Cactus accueille Astérix et Cléopâtre sur le même plateau. Et pour défendre le film, le célèbre joueur de football Zlatan Ibrahimovic qui joue le rôle du bras droit de César est le guest surprise de l'émission !

"Alea jacta est" avec Guillaume Canet et Marion Cotillard sur le plateau du Grand Cactus !