Par sa débâcle, le PSG vient de pousser Kylian Mbappé dans les bras du Real Madrid

Mbappé ne s’est jamais caché : sa carrière sera une réussite lorsque son armoire à trophées débordera. Déjà vainqueur de la Coupe du monde à 19 ans, le Français caresse d’autres rêves que le championnat de France (remporté quatre fois) et les Coupes nationales (six moissons). A 23 ans, il veut la Ligue des champions. Celle-ci s’est trop souvent dérobée, et il n’a pu entrevoir le trophée qu’à une seule reprise, à Lisbonne lors d’une finale perdue contre le Bayern Munich en 2020 (1-0).

A l’entre-saison, Mbappé avait tonné ses envies d’évoluer dans un effectif capable de marcher sur l’Europe. Nasser El Khelaifi lui avait répondu, au terme d’un mercato XXL qui avait vu les arrivées de Donnarumma, Ramos, Hakimi, Wijnaldum et Messi, qu’il était servi. Sept mois plus tard, voilà le PSG à quai, contraint à une énième refonte, avec un Kylian Mbappé en fin de contrat qui aura obtenu la démonstration qu’il attendait : non, le PSG n’est pas en mesure de satisfaire ses ambitions. Pire, c’est lui qui a porté l’équipe, à l’aller comme au retour, décidant à lui seul du destin offensif des Parisiens. Sauf que ce sont les défenses qui gagnent les titres.