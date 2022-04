Par quel miracle deux films belges sont-ils dans la compétition officielle à Cannes ?

Ce midi, Thierry Frémaux, délégué général du festival, a dévoilé les titres des 18 films en compétition. "Close" de Lukas Dhont et "Tori et Lokita" de Luc et Jean-Pierre Dardenne y figurent. Comment un petit pays comme la Belgique est-il parvenu à imposer deux titres ? Eléments d’explication.

L’an dernier, deux films belges étaient au coude-à-coude pour être sélectionnés : "Les intranquilles" de Joachim Lafosse et "Un monde" de Laura Wandel. Le premier avait été retenu dans la sélection officielle, le deuxième avait dû se contenter de la section parallèle "Un certain regard". Parce que deux films belges francophones, c’est trop et ça concurrence la sélection française des films retenus en compétition.