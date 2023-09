Par manque d’élèves, l’option triathlon à l’Athénée d’Athus n’ouvrira pas

Déception à l’Athénée Royal d’Athus, l’école souhaitait ouvrir une option triathlon à la rentrée. Une option exigeante aussi bien au niveau sportif qu’au niveau des mathématiques et des sciences. Elle n’a pas eu le nombre d’inscriptions requises. Il en fallait au minimum dix, il y en a eu huit. L’école n’a pas obtenu de dérogation. L’établissement ne baisse pas les bras. L’Athénée tentera à nouveau d’ouvrir l’option triathlon l’année prochaine.

Pour rappel, voici ce que nous écrivions sur le sujet avant la rentrée (22/08/23) :

"Mens sana in corpore sano", "un esprit sain dans un corps sain" l’adage convient parfaitement pour décrire la nouvelle option triathlon que lance à la rentrée l’Athénée Royal d’Athus. L’option de technique de transition s’inscrit donc dans un enseignement secondaire général. "L’option sera proposée à partir de la 5e année" explique Emilie Lacourt, professeure d’éducation physique et triathlète. "On vise évidemment un public qui aime le sport mais qui se destine aussi à des études supérieures. Essentiellement des études dans le domaine de la santé comme kiné, médecin etc."