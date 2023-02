"Par instinct" : Alexandra Lamy avec le bébé d’une autre

Pour son premier long-métrage, "Par instinct", Nathalie Marchak aborde des sujets comme la maternité et la traite des femmes. On retrouve en tête d’affiche de ce film Alexandra Lamy dans un rôle pleinement dramatique.

Si on connaît Alexandra Lamy pour ses prestations comiques, notamment dans "L’embarras du choix", il faut rappeler que l’actrice s’avère aussi solide dans un registre plus dramatique. Parmi les exemples de titre, on peut citer “Par instinct”, qui marque le premier long-métrage de Nathalie Marchak. Alexandra Lamy y incarne Lucie, victime d’une fausse couche à Tanger où elle est présente pour affaire. Elle partage sa chambre à la maternité avec Beauty, une jeune migrante nigériane. Craignant pour sa vie car victime d’un trafic d’êtres humain, la jeune femme confie à Lucie son enfant.