Paquet de chips, un jeu de société d’ambiance mini et salé

Notre jeu de la semaine n’est pas vendu dans une boîte en carton classique, mais dans un véritable paquet de chips, comme son nom l’indique.

Vendu en Belgique sous le nom Bag of Chips, ce jeu imaginé par Mathieu Aubert et Théo Riviere (auteur du très réussi The Loop) ne s’arrête pas à son emballage.

Les jetons représentent des chips de différents goûts, et son à placer dans le sac afin d’être piochées à l’aveugle. Chaque joueur (de 2 à 5) commence la partie avec six cartes en main. Selon le tableau de probabilité (la répartition des différents "goûts" est indiquée sur une petite carte), le joueur devra tour après tour défausser les cartes qu’il pense irréalisables.

Deux chips de chaque couleur sur le plateau en fin de partie. Un nombre supérieur de chips au vinaigre que de chips au poivron. Aucune chips goût oignon. Voilà le genre de conditions inscrites sur les différentes cartes. À vous de miser sur votre main, et de croiser les doigts pour que les bonnes chips soient piochées.

En fin de manche, on compte les points inscrits sur les cartes. Celles proposant les défis les plus difficiles rapportent évidemment plus de points. Le premier joueur qui arrive à quatre points de victoire remporte la partie.

Bag of Chips / Paquet de Chips est un jeu atypique, facile à expliquer et à mettre en place, et qui se différencie des autres jeux d’ambiance par son look, mais aussi par son côté imprévisible. Et cerise sur le gâteau : les parties sont suffisamment courtes pour se glisser entre l’apéro et le souper. Et ça ne coûte que 10 euros !