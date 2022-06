Paquet climat de l’UE : l’aviation devra payer pour polluer… ou trouver de nouvelles technologies et c’est loin d’être gagné

Et le nombre de vols ne va pas diminuer à en croire le secteur. Au contraire, les compagnies aériennes mondiales regroupées dans l’ICCT prévoient de transporter 10 milliards de passagers en 2050 contre 4,5 milliards aujourd’hui.

L’avion, pour les longues distances

"L’autre élément du problème, c’est que plus vous volez loin, plus vous avez besoin de carburant et plus vous émettez des gaz à effet de serre, continue le chercheur de l’ULB. Or, le trafic se développe sur des distances de plus en plus longues. Une ville comme Bruxelles, Madrid ou Lisbonne, l’augmentation du trafic sur les deux dernières décennies se fait largement sur des distances de 1000 à 4000 km et au-delà. Ce sont des distances où il n’y a pas d’alternative ferroviaire et où l’impact climatique est beaucoup plus grand que sur les vols plus courts."

Il vaut mieux faire 500 km avec un vieil avion que 5000 km avec un nouveau

"Alors oui, on s’attaque aux vols courts mais ils ne représentent qu’une toute partie du problème. J’ai fait mes calculs : il vaut mieux faire 500 km avec un vieil avion que 5000 km avec un nouveau. Le facteur distance l’emporte donc sur le facteur technologique."

Quant à la question des carburants propres sur lesquels compte l’industrie de l’aviation pour atteindre sa neutralité carbone, "je me demande qui va sortir LA bonne solution de son chapeau. Aujourd’hui, pour fabriquer ces carburants, il faut de toute façon utiliser de l’énergie. Et on mise sur le renouvelable pour la rendre verte. Mais pour le moment, notre électricité n’est produite qu’en minorité avec des énergies renouvelables. Le bilan carbone n’est donc pas favorable." Un peu comme pour les voitures électriques, l’autre volet voté par le Parlement européen cette semaine.