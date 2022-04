Pâques : les chocolatiers artisanaux au travail

Pour Geneviève Trepant, chocolatière à Lonzée, Pâques représente près de 25% du chiffre d’affaires annuel. Dans son petit atelier, elle s’active jour et nuit pour fabriquer œufs, lapins ou poules.

Dans cet atelier, on travaille à partir de chocolat déjà transformé. Le but est de créer de l’emploi dans le pays d’origine afin de réduire la pauvreté. “J’importe des calais de chocolat. En fait, je veux utiliser du chocolat qui a du sens. La matière première est transformée sur place, en Equateur. Ainsi, je laisse l’expertise et la plus-value de la transformation du chocolat dans le pays d’origine, explique-t-elle.