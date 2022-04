Pâques, la fête chrétienne par excellence

Peintures, fresques, voire plus récemment cinéma…tous les moments forts de la semaine sainte ont tous été immortalisés. Il est en est ainsi pour le Vendredi Saint, celui de la "Passion du Christ", autrement dit sa crucifixion. Quant à la Pâques elle-même, c'est "le troisième jour" c'est-à-dire le jour de la résurrection du Christ, soit sa renaissance, son retour d'entre les morts.

Après la messe du dimanche de Pâques, le pape François donnera sa bénédiction "urbi et orbi", à la ville et au monde, autrement dit la bénédiction la plus solennelle de l'Église catholique réservée aux grands temps forts du calendrier chrétien.