"Pâques in Black" : une parodie pascale délirante du "Back In Black" d'AC/DC

En parcourant le web, on peut parfois tomber sur des choses assez étonnantes.

C'est le cas de la vidéo que nous vous proposons aujourd'hui et qui fait un véritable carton sur les réseaux sociaux en France.

On en a vu des reprises de "Back in Black" d'AC/DC mais celle-ci a une saveur de saison particulière. On la doit au groupe Ac/DçU, un groupe qui se définit lui même comme "un groupe de hard-rock décevant qui reprend AC/DC".

Celui-ci a décidé de s'allier à Pascal Vincent, un ancien membre de la Troupe des Robins des Bois, fan de rock et du groupe australien. Ensemble, ils ont décidé de célébrer la fête de Pâques à leur manière en adaptant le classique d'AC/DC en hymne à la gloire de Pâques. Dans le clip visible ci-dessous, on voit des rockeurs tout de cuir vêtu chasser des œufs en plein centre commercial ou au beau milieu d'une rue.

C'est insolite, un peu débile mais ça nous a donné le sourire ce matin et on espère que celà aura le même effet sur vous.

N'hésitez pas à la commenter et partager cette vidéo via notre page Facebook ou notre compte Twitter.