Pâques : êtes-vous incollable sur la fête et ses traditions ? Faites le test !

À l’occasion de la fête de Pâques, VivaCité vous propose de tester vos connaissances dans un quiz retraçant ses traditions et ses origines.

Considérée comme la fête la plus importante du christianisme, Pâques comporte encore de nos jours son lot de traditions toujours bien ancrées en Europe et parfois des plus insolites… même si elle se veut de plus en plus synonyme de gourmandises chocolatées.

Chasse aux œufs, cloches, lapins, Carême, etc. : êtes-vous incollable sur la fête de Pâques ? Découvrez-le en faisant notre test !