Pâques et chasse aux œufs : Jérôme de Warzée fait son grand retour de congé

C’est un Jérôme de Warzé requinqué qui fait son retour de vacances avec quelques péripéties mais également un peu d’histoire afin de rappeler les fondements de la Pâques comme la résurrection du Christ…

"La résurrection est évidemment un des miracles fondateurs du christianisme et c’est à cause de cet événement que, depuis, dans les pompes funèbres, on paie à l’avance ".