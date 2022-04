Pâques : chocolat et crise de foie, une légende ?

Indigestion, maux de tête, difficultés de concentration, c'est normal après un we de Pâques... On a beaucoup mangé et bu aussi et après un long week-end de fête, il est parfois difficile de s'en remettre. Mais qu'est-ce qui peut nous aider en ce sens justement ? Le point avec le Dr Thomas Orban, médecin généraliste, dans "La Grande Forme".

Les excès durant le week-end de Pâques sont multiples avec les repas de famille, les restaurants, les glaces à la mer, les œufs en chocolat qui se trouvent... partout ! Bref, alcool, sucre, graisse, de quoi faire un cocktail explosif. Et il est parfois compliqué de s'en remettre, on parle souvent alors de crise de foie...

Le chocolat, ça donne des crises de foie ?

En réalité, c'est tout simplement une indigestion : l’estomac est trop chargé, on mange trop, on a des nausées ou encore des vomissements. Des gastrites sont également possibles : inflammations d’un estomac qui a mangé " trop lourd ". Ou encore du reflux gastro-œsophagien : douleur rétrosternales, douleurs estomac, acidité/aigreurs ressenties.

Les graisses (et l’alcool) ralentissent la vidange d’un estomac déjà bien rempli par ailleurs et cela donne donc les symptômes que chacun connaît bien : nausées, douleurs abdominales, etc.

Comment la soigner ?

Mieux vaut prévenir que guérir : pensez donc à manger de tout mais en plus petite quantité et en veillant à ne pas remplir votre estomac. Pour cela, le Dr Thomas vous invite à manger en pleine conscience et non de manière automatique : "C’est bien plus délicieux et agréable... De plus, je vous garantis que vous ne mangerez pas trop dans ce cas car vous serez beaucoup plus vite sensibles aux signaux de votre corps qui vous avertiront de la satiété."

La diète hydrique (de l’eau et du bouillon) peut également vous aider. Et puis, quelques médicaments sont parfois utiles : domperidone (motilium) ou d’autres. Enfin, de la patience : cela rentre dans l’ordre avec le temps.